Toroslar'da yaz akşamları renklendi

Toroslar Belediyesi'nin, 42 mahallede düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri ve Mahalle Şenlikleri ile yaz akşamları renklenirken, vatandaşlar keyifli anlar yaşıyor.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların aileleri ile hoşça vakit geçirebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Yeşilçam'ın en güzel aile filmleri dev ekranda mahalle sakinleriyle buluşurken, dramadan sihirbazlık gösterisine, Karagöz ve Hacivat'tan ortaoyunu ile İbiş ve Ustasına kadar birçok gösterinin sunulduğu mahalle şenlikleri de yoğun ilgi görüyor. Çocukları ile birlikte açık havada film izlemenin keyfini yaşayan vatandaşlara, Toroslar Belediyesi tarafından patlamış mısır ve gazoz ikramında da bulunuyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mevlana, Kerimler ve Bekiralanı Mahallelerinde gerçekleştirdikleri Açık Hava Sinema günlerinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Özellikle çocukların yakın ilgisiyle karşılandığı açık hava sinema etkinliğinin ardından Değirmendere, Evrenli ve Çağlarca Mahallelerindeki mahalle şenliklerine de katılan Başkan Yılmaz, vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Etkinliklerde hemşehrilerine seslenen Yılmaz; “Toroslarımızda yaşayan 300 bin insanımızın her biri bizim için kıymetli. Aile kurumunu ve sizleri önemsiyoruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz” dedi.

Yaz akşamlarına renk kattıkları etkinliklerin yaz boyunca devam edeceğinin bilgisini veren Başkan Yılmaz, “Aile sıcaklığını bizlere yaşatan Yeşilçam'ı yeniden vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız ve gençlerimiz geleneksel Türk tiyatrosuyla tanışsınlar, yaylalarımızda güzel etkinliklerimiz olsun istedik. Etkinliklerimize katılım gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

Programa katılan Toroslar Belediyesi Eski Başkanı Hamit Tuna da Başkan Yılmaz'ı tebrik ederek, “İnsanları bir araya getirmenin iki yolu vardır. Sportif etkinlikler, sosyal ve kültürel faaliyetlerdir. Belediye Başkanımız Sayın Atsız Afşın Yılmaz'a böyle güzel etkinlikler düzenlediği için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.