Toroslar'da yeni yol açma çalışmaları devam ediyor

Toroslar Belediyesi, yaz turizminin yoğun yaşandığı yaylalardan Gözne'de yeni yol açma ve düzenleme çalışmaları yapıyor.

Toroslar Belediyesi, yol çalışmalarına ilçe merkezindeki mahallelerin yanı sıra yaylalarda da devam ediyor. Ekipler, bu çerçevede, özellikle yayla turizmin yoğun yaşandığı mahallelerden biri olan Gözne Mahallesi'nde yeni yol açma ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, havaların ısınmasıyla birlikte yol açma, genişletme, düzenleme ve asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi. Yılmaz, “Yayla turizminin yoğun yaşandığı yerleşim yerlerimiz her geçen gün gelişmekte ve büyümektedir. Buna paralel olarak yapılaşma artmakta ve nüfus artışı yaşanmaktadır. Bu mahallelerimizde ulaşımın daha kolay sağlanması için bağlantı yollarını genişletirken, imara uygun yollarımızı da ulaşıma açıyoruz. Yeni açılan yollar ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırırken, ilçemizin gelişimine da katkı sağlıyor. Toroslarımızda yaşamın kolaylaştırılması için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.