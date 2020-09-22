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Toroslar'da yeni yollar açılıyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yol çalışmaları kapsamında Kepirli, Soğucak ve Tırtar mahallelerinde yeni yollar açtı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yol çalışmaları kapsamında Kepirli, Soğucak ve Tırtar mahallelerinde yeni yollar açtı.


Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde bir yandan asfalt serim çalışmaları sürdürülürken bir yandan da yeni imar yolları açılıyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında; Kepirli, Soğucak ve Tırtar mahallelerinde yeni yol açım, Resul Mahallesindeki tarım arazilerine giden yollarda da düzenleme ve genişletme çalışması gerçekleştirdi.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yol bakım ve onarım çalışmalarıyla ilçe genelindeki yolları daha konforlu ve güvenli hale getirdiklerini belirterek, "Toroslarımız, hızla gelişen, büyüyen ve nüfus artışı yaşayan bir ilçe. Hemşehrilerimizin rahat ulaşımını sağlamak amacıyla asfalt serim, yeni yol açım ve düzenleme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Açılan yeni imar yollarımız hem yeni yapılaşmalar için önem arz ediyor hem de ilçemizin gelişimine de bir değer katıyor. İmar çalışmalarına paralel olarak alternatif yol güzergahları oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

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