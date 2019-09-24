Toroslar'da yeşil alanlara bahar bakımı

İlçeye daha modern bir görünüm kazandırmak, yeşille iç içe bir Toroslar oluşturmak için çalışmalar yapan belediye, yol kenarlarında, park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımlarını yapıyor, çim biçme ve temizlik çalışmalarına da büyük önem veriyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelinde ağaçların ve yeşil alanların mevsimlik bakımlarının ihmal edilmediğini, temizlik çalışmalarının da titizlikle yürütüldüğünü belirterek, “Çalışmalarımızı sadece ilçe merkezi ile sınırlı tutmayıp kırsal mahallelerimize de eşit hizmet götürmeye önem veriyoruz. Daha yaşanabilir bir Toroslar hedefiyle çıktığımız yola aynı hizmet anlayışıyla devam ediyoruz” dedi.