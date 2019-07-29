Toroslar'da yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Gözne, Güzelyayla, Musalı, Tırtar, Değirmendere mahallelerinde yol ve bahçe yolları düzenleme çalışmaları ile Ayvagediği Mahallesi Sinap mevkinde yeni yol açma, Portakal Mahallesi'nde ise sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, Toroslar'daki hizmet çıtasını daha da yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Belediye olarak mahallelerde ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet götürdüklerini belirten Başkan Yılmaz, “İlçemizin eksikliklerini belirledik ve göreve geldiğimiz günden bu yana eksikleri gidermek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla da görüşerek taleplerini dinliyor ve çalışmalarımıza yön veriyoruz” dedi.