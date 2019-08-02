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Toroslar'da yol çalışmaları hız kazandı

Toroslar Belediyesi, mahallelerde başlattığı yeni yol açma, bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Arslanköy Mahallesinde bozuk olan bahçe yollarına kayrak serimi yapılırken, Kızılkaya, Güzelyayla ve Gözne Mahallelerinde ise bahçe yollarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.


Çalışmaları değerlendiren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Bir kentteki gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerinden biri vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamamaları ve yolların düzgün olmasıdır. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dikkate alıyoruz. Halkımızdan gelen talepleri belli bir plan dahilinde çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için çalışmaları hızlandırdık. Büyük ve geniş bir ilçeye sahibiz. Mahallelerimizde devam eden çalışmalarımızın tamamlanmasıyla yol ihtiyacı olan bölgelerde de yeni yollar açacağız” dedi.

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