Toroslar'da yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, birçok noktada başlattığı yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçenin birçok mahallesinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut kaldırımları bakımdan geçirerek yenileyen Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından özellikle yeni yerleşim alanları ile yaylalarda taşıt ve yaya yolları vatandaşların ihtiyaçlarına uygun hale getiriliyor.

Kendi bünyesindeki Kilit Parke Taşı Üretim Tesisi ile kilit parke ihtiyacını karşılayan belediye, bu çalışmasıyla önemli bir tasarruf sağlarken, sokaklar da daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Ekipler, bu kapsamda Mustafa Kemal, Gözne, Soğucak ve Arslanköy mahallelerinde kilit parke kaldırım çalışması yaptı. Kaldırımı yapılan sokaklar, daha sonra sıcak asfalt çalışmasıyla da bütünleştirilecek.

"Yaşanılabilir bir Toroslar için çalışıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Toroslar'ın en uç noktasına kadar hizmet götürdüklerini belirterek, "Yatırım hamlelerimizi daha da arttırdığımız bir döneme girdik. Vatandaşlarımızın rahatı, huzuru ve konforu için çalışmalar yürütüyoruz. İlçemizdeki ulaşımın rahatlaması ve kaldırımların daha kullanışlı hale gelmesi için gerçekleştirdiğimiz asfaltlama ve kaldırım çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Her mahallemizin beklentisine cevap verebilmek için yoğun bir tempo ile çalışıyoruz" dedi.