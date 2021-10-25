Toroslar'da yol ve kaldırımlar yenileniyor

Caddede deforme olmuş yol ve kaldırımların yenilendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, cadde ve bulvarlar üzerinde yıpranan yol ve kaldırımları yenileyerek hem yol hem de yaya güvenliğini sağlıyor. Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi 207. Caddede sıcak asfalta başlayan ekipler, 15 kamyon, 2 finişer, 2 büyük silindir, 1 küçük silindir ve 1 vabıl ile çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bin 700 metre uzunluğundaki caddenin her iki tarafında toplam 10 bin metrekare kaldırım yenileme çalışması yapacak. Söz konusu yolda sıcak asfalt serim çalışmaları etaplar halinde devam edecek.