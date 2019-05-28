Toroslar'da yol yapım çalışmaları hızlandı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte ilçe genelinde sürdürdükleri yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, Yalınayak Mahallesi'nde sathi asfalta hazırlık, Arpaçsakarlar Mahallesi'nde de sathi kaplama asfalt çalışması yaptı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar'ı daha çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturmak için yoğun bir hizmet temposu içerisinde olduklarını söyledi. Yılmaz, "İlçemizdeki yolların daha güvenli ve sağlıklı hale gelmesi için İlçe merkezimizin yanı sıra yaylalarımızda da planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Toroslarımızın daha konforlu ve daha yaşanabilir bir İlçe olması için 67 mahallemizde yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Sathi kaplama asfalt çalışmalarımızın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.