Toroslar'da yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor

Toroslar Belediyesi'nin 2020 faaliyet programı kapsamında gerçekleştirdiği yol yapım ve onarım çalışmaları hızla devam ediyor.

İlçe genelindeki merkez mahallelerde ve yaylalarda sıcak karışım asfalt, sathi kaplama asfalt, kilit parke yol, kaldırım ile yeni yol açım ve düzenleme çalışmalarını yaz aylarında daha da yoğunlaştıran belediye ekipleri, vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmayı hedefliyor.

"Ulaşımı kolaylaştırıyoruz"

İlçenin dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sağlık, eğitim ve ulaşım olmak üzere yapılan tüm hizmetlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacını taşıdığını söyledi. Yılmaz, "Yol medeniyettir diyerek ilçemizin her noktasına hizmet götürme çabası içerisindeyiz. Merkezdeki mahallelerimizin yanı sıra ilçemizin yüksek kesimlerinde hem mevcut yolları düzenliyoruz hem de alternatif yol güzergahları açarak trafiği rahatlatıyoruz. Yenilenen yollarımız ile ilçemiz daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz saha gezileriyle de yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde inceliyor ve hemşehrilerimizin taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini de değerlendirip aciliyet sırasına göre ihtiyaç duyulan yolları iyileştirerek hizmete sunuyoruz. Yollarımızın kalitesini arttırmak ve standardını yükseltmek adına yoğun bir tempoyla çalışıyoruz" dedi.