Toroslar'da yol yenileme çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yüksek kesimlerdeki mahallelerden ilçe merkezine kadar dört bir yanda sıcak asfalt, sathi kaplama, bakım, onarım, kilit parke yol ve kaldırım çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda, Yalınayak Mahallesinde finişerle asfalt çalışması gerçekleştirdi. Mahallede ihtiyaç duyulan sokaklara bugüne kadar 1,5 ton asfalt dökülürken, asfaltlama çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

“Her şey Toroslarımız için”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlerin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Yolların yenilenerek daha konforlu bir yapıya kavuşturulduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, ilçenin 67 mahallesinde talep ve ihtiyaçlara göre çalışmaları planlı bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, “Ekiplerimiz, sorumluluk alanımızdaki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmaları için yoğun bir şekilde çalışıyor. Mevcut yollarımızı yenilerken, yeni imar yolları açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatacak ulaşım yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yüksek kesimli mahallelerimizde de çiftçilerimizin tarla ve bahçelerine daha rahat ulaşabilmeleri, mahsullerini güvenli bir şekilde taşıyabilmeleri için yol düzenleme çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz. Her şey Toroslarımız için” diye konuştu.