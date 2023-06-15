Toroslar'da yollar kilit parke ile yenileniyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği yol yapım, kilit parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çerçevede, Toroslar Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan noktalarda kilit parke kaldırım döşeme çalışması yaptı. Parke taşı çalışmaları ile birlikte deforme olan kaldırımların bakımları da yapılarak daha düzenli bir hale getirildi. Toroslar Mahalle Muhtarı Seyfi Kılıç, gerçekleşen hizmetlerden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "Mahallemizde asfalt bakım çalışmaları yapıldı, kaldırımlarımız kilit parke taşı ile yenilendi. Şahsım ve mahallem adına Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederiz” dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da mahallelerde de üst yapı çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmeleri için yeni yol açım, asfaltlama, kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yol yapım çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete sunuyoruz. İlçemizde 67 mahallemizin hizmet öncelikleri farklı. Çevik belediyecilik anlayışıyla bunları tespit ederek hangi mahallemize hangi hizmet gerekiyorsa hızlı bir şekilde çözüyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışıyor. Zamanla yıpranmış ve yapısı bozulmuş yollarımız yenilenerek kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. İhtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde program dâhilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.