Toroslar'da yüzme kursları kayıtları başlıyor

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 7-18 yaş aralığını kapsayacak kurslar, Çukurova Mahallesi'nde 18 bin metrekare alanda hizmete sunulan Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda verilecek. Alanında uzman yüzme antrenörleri eşliğinde gerçekleştirilecek kurslar, 4'er hafta olacak şekilde 3 etaptan oluşacak.

Birinci etap kurslarına katılmak isteyenler, en geç 14 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar, belediye hizmet binasındaki veznelere 35 TL yatırdıktan sonra kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğrafla birlikte Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunda bulunan Spor İşleri Koordinatörlüğüne giderek kayıtlarını yaptırabilecekler. Kurslar, şehit ve gazi ailelerine ise ücretsiz olacak.

Yüzme kurslarının 24 Haziran Pazartesi günü başlayacağını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gençleri spora yönlendirerek onları sporcu kimlikleriyle öne çıkan bireyler haline getirmek istediklerini söyledi. Yaz döneminde birçok branşta yaz spor okulları açacaklarını da vurgulayan Yılmaz, “Spor yapan bir insan kötü alışkanlıklardan uzak yetişir. Spor, insanı hayata sıkı sıkı bağlar ve geleceğe umutla bakmasını sağlar. Bizler de geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin mutlu yarınlara ulaşmasını istiyor ve sportif bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz" dedi.

Aileleri de çocuklarını spora yönlendirmeleri konusunda bilinçlendireceklerini kaydeden Yılmaz, "Açılacak kurslarımızla hem evlatlarımızın yoğun geçen eğitim ve öğretim yılının stresini atmalarını hem de zamanlarını verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamış olacağız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünden hareketle gençlerimizi yeni eğitim-öğretim yılına da hazırlamış olacağız. Kurslarımızda yetenekli olan gençlerimizin de elinden tutarak Türk sporuna yetenekli sporcular kazandırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.