Toroslar'da zafer coşkusu

Toroslar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümünü, düzenlediği konserler ve Karakucak Güreşleri ile coşkuyla kutladı.

Ayvagediği Mahallesi'ndeki futbol sahasında Karakucak Güreşleri ile başlayan programa, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Milletvekili Baki Şimşek, AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Onur Ünlü, MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan ile belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karakucak Güreşleri nefes kesti

Minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde kıyasıya mücadele veren sporcular er meydanına çıkarak, hünerlerini sergiledi. Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katıldığı Karakucak Güreşlerinde, dereceye giren sporculara ve başpehlivanlara madalya ve ödülleri, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi. Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Metin Ercan ve güreş müsabakasını onurlandıran eski milli güreşçilere de teşekkür ederek, plaket takdim etti. İl Temsilcisi Ercan da Başkan Yılmaz'a spora ve sporcuya sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür ederek, milli takım forması hediye etti.

Müsabakalara katılan tüm sporculara ve programda emeği geçen herkese teşekkür eden Yılmaz, “Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Spora olan desteğimiz ve bu etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Cihan Pehlivanı Mersinli Ahmet unutulmadı

Toroslar Belediyesi'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında organize ettiği Karakucak Güreşlerinde, Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Cihan Pehlivanı Mersinli Ahmet de unutulmadı. Gazeteci yazar Kemal İstek'in kaleme aldığı Mersinli Ahmet olarak tanınan Ahmet Kireççi'nin hayatını anlatan kitap, Toroslar Belediyesi tarafından müsabakaları izlemeye gelen güreş severlere armağan edildi.

Kutlamalar, Arslanbek Sultanbekov ve Aydilge konserleriyle renklendi

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, 'Dombra' şarkısı ile ünlenen Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov ve Aydilge'nin konserleriyle doruğa çıktı.

Ayvagediği Mahallesi'nde düzenlenen konserlerde binlerce Mersinli, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelileriyle bayramı doyasıya kutladı. Burhan Ateş ve Caner Erdoğan'nın da sahne aldığı programda, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hemşehrileriyle tek tek selamlaştı.

Ağustos ayının Türk'ün zaferler ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Ağustos ayında Sultan Alparslan Anadolu'nun kapılarını açtı. 1071'de Anadolu Türk yurdu olmaya başladı. Ağustos ayında işgale uğramış olan Anadolu, binbir yokluklar içerisinde kurtuluş mücadelesini verdi. Bu mücadele 30 Ağustos'ta zaferle taçlandı. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, 1071'de Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ı ve ismini taşımaktan onur ve gurur duyduğum onun komutanı Afşin Beyi, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Toroslar'da 'Dombra' rüzgarı esti

Burhan Ateş ve Caner Erdoğan'nın konseriyle şenlenen programda, Başkan Yılmaz'ın söylediği ‘Ela Gözlüm' şarkısı büyük alkış aldı. Ardından sahne alan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, birbirinden güzel şarkılarıyla izleyenleri mest etti. Mersinliler, ‘Dombrayı' bestecisinden dinlemenin keyfini de yaşamış oldu.

Sahne performansıyla çocuk, genç, yaşlı herkesi coşturan Aydilge, konseri sırasında kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte mücadele verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sanatçı, son günlerde yaşanan kadına şiddet haberleriyle büyük bir üzüntü duyduklarını ifade ederek, “Bizim kültürümüzde kadının ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. İnsanlara anlatalım, şiddet mağdurlarına destek çıkalım. Kadına yönelik şiddeti ve bütün bu cinayetleri el birliğiyle önleyelim istiyorum" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve eski Belediye Başkanı Hamit Tuna sahneye çıkarak, ünlü sanatçı Aydilge ile birlikte İzmir Marşı'nı söyledi. Alanı dolduran binlerce kişi de Türk bayrakları ile birlikte marşa eşlik ederek, ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa' diye haykırdı.