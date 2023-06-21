Toroslar'daki kaldırım çalışmaları Çağdaşkent'de devam ediyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği yol yapım, kilit parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çerçevede, Çağdaşkent Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan noktalarda kilit parke taşı kaldırım çalışması yapıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yenilenen yollar ile ilçenin daha güzel bir görünüme kavuştuğunu belirterek, “Vatandaşlarımıza kesintisiz ulaşım hizmeti sunmak için yol yapım hizmetlerimizi yoğunlaştırdık. Alt yapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yollarda iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanında ilçemiz genelindeki mahallelerimizde ihtiyaç duyulan sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürüttüğümüz kilit parke yol ve kaldırım yapım çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor” dedi.