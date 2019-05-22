Toroslar'daki Ramazan eğlenceleri çocukları sevindiriyor

Toroslar Belediyesi'nin, her gün bir mahallede düzenlediği iftar yemeği vatandaşları aynı sofrada buluştururken, yemek sonrası düzenlenen Ramazan eğlenceleri de çocukların heyecanla ve merakla beklediği anlara dönüşüyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ramazan Panayırı bu kez de Çopurlu Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı programda Belediye Başkanı Yılmaz, Çopurlu Mahalle meydanına kurulan masaları tek tek gezerek, hemşehrilerinin Ramazan ayını tebrik etti.

İftar programı öncesi bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, Toroslar'daki birlik ve beraberliği daha da güçlendirecek çalışmalar yapacaklarını söyledi. Yılmaz; “Ramazan; birlik, beraberlik, mağfiret ve arınma demektir. Biz de bu güzellikleri gönül sofrasında sizlerle paylaşıyoruz. Ramazan ayında yaşadığımız birlik ve beraberliğin yılın tüm aylarına yayılmasını temenni ediyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde hayata geçireceğiz. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde bizi Toroslar Belediye Başkanı olarak görevlendirdiniz. Bu görevin sizin emanetiniz olduğunun bilincindeyiz. Projelerimizi de Toroslar'ımızı daha ileriye götürmek ve daha da güzelleştirmek üzere yapacağız. İnşallah bunu da hep beraber gerçekleştireceğiz” dedi.

İftarını hemşehrileriyle aynı sofrada açan Başkan Yılmaz, programın sonunda mahalle sakinleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ramazan Panayırında en çok eğlenenler ise çocuklar oldu. Çocuklar, ikram edilen pamuk şeker, elma şekeri, patlamış mısır eşliğinde Karagöz-Hacivat, meddah, tahta bacak ve animasyon gösterilerini keyifle izledi. Semazen gösterisi eşliğinde sunulan tasavvuf musikisi de izleyenleri büyüledi.