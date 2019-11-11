Toroslar'dan Anıtkabir'e kadar pedal çevirdiler

Mersin Bisiklet Derneği (MERBİSDER) üyeleri, Anıtkabir'e kadar 550 kilometre pedal çevirerek Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın kendilerine emanet ettiği Türk bayrağını Ata'nın huzurunda açtılar.

Başkan Yılmaz'ın destek verdiği “Ata'ya Saygı, Pedala Engel Yok Projesi" kapsamında Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle yola çıkan ve aralarında 3 görme engelli vatandaşın da bulunduğu MERBİSDER 13 üyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümü olan 10 Kasım günü Ankara'ya ulaştı. Yılmaz'ın kendilerine emanet ettiği bayrak ile Ata'nın huzuruna çıktıklarını söyleyen Dernek Başkanı Süleyman Uygun, bu anlamlı ve özel yolculuk için kendilerine destek veren Başkan Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

Başkan Yılmaz ise 7 günlük etabı pedal çevirerek başarıyla tamamlayan Mersin Bisiklet Derneği üyelerini takdirle karşıladığını belirterek, "Toroslar Belediyesi olarak bu proje destek vermekten büyük mutluluk duyduk. Atatürk'ün mücadele azmi, Türk milletine yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefleri hiçbir zaman unutmayacağız. Mersin Bisiklet Derneği'nin değerli ekibi de Ankara'ya kadar 7 gün süren zorlu bir etabı başarıyla tamamladı ve kendilerine emanet ettiğimiz şanlı Türk bayrağımız ile birlikte Anıtkabir'e gelerek Atamızın huzuruna çıktılar. Kendilerini bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.