Toroslar'ın Atatürk konulu TORTEK atölyesi yoğun ilgi gördü

Toroslar Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadelenin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği Atatürk konulu TORTEK atölyesi, Mersinlilerin büyük beğenisini kazandı.

Forum Mersin Alışveriş Merkezine kurulan ve Atatürk portresi üzerine ebru çalışması ile kumaş boyama Atatürk baskısının yapıldığı atölye; özellikle çocuklardan ve gençlerden yoğun ilgi gördü. İlk defa ebru ve kumaş boyama sanatını deneyen katılımcıların heyecanı da dikkat çekti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmasının 100'üncü yılı anısına, atölye çalışmasında yer alan katılımcılara yaklaşık bin adet Atatürk baskılı tişört hediye edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin 100. yılını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) kapsamında açtıkları Atatürk konulu atölyenin yoğun ilgi görmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu gibi etkinliklerin önemli gün ve haftalarda devam edeceğini bildirdi.