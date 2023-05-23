Torosların balı Katar'a ihraç edildi

Mersin'in Erdemli'de Toros dağlarında Eğriçayır yaylasında arıcıların ürettiği ballar ihraç ediliyor ve ülke ekonomisine döviz girdisi olarak katkı sunuyor. 2023 yılının ilk ihracatı da Katar'a yapılırken, Mersinli aracılar kendilerine yıllık 50 milyon TL'lik hedef koydu.

Dünyanın en iyi balı unvanına sahip, Mersin Toroslar Eğriçayır yaylasında üretilen ballar ihraç ediliyor. Kontrollü arıcılık sistemi (KONAR) ile üretim yapan arıcılar, ballara artı değer katıyor. 2023 yılı ilk ihracatını yapan arıcı ise dünyanın en iyi balı unvanını ülkeye getiren arıcı Celal Çay oldu. Katar'a bugün gönderilen ilk ihracat ürünlerini Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile birlikte arıcı Celal Çay uğurladı.

Üreten, üretilene artı değer katan bir anlayışla çalıştıklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Ülkemiz adına, Erdemli'miz adına, Türk arıcıları adına hassaten gururlu bir günü yaşıyoruz. Toroslarda ürettiğimiz ballarımızı, dünya kalitesinde ürettiğimiz ballarımızı bugün Katar'a yolcu ettik" dedi.

Toroslarda üretilen total antibakteriyel (TA) bal ve arı ürünlerini Türk arıcıları olarak ihraç ettiklerini ve bundan dolayı gurur duyduklarını kaydeden arıcı Celal Çay ise, "Şu anda bugün Katar'a bir konteyner arı ürünü gönderiyoruz. Toplam değeri 2 milyon TL civarında. Toroslarda üretmiş olduğumuz balların her yıl ihracatı gün geçtikçe artıyor. Önümüzdeki yıl 50 milyon TL'nin üzerinde bir ihracat hedefliyoruz" diye konuştu.