Toroslar'ın el emeği ürünleri Belçika'ya uzandı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan kadınlar, Toroslar Belediyesi'nin açtığı meslek kurslarına katılarak hem sosyalleşiyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Toroslar Belediyesi, belediye bünyesinde faaliyet gösteren kurslara katılan kadınlara hem ek gelir sağladıkları hem de hoşça vakit geçirdikleri alanlar sunuyor. Ayrıca kadınlar, bu sayede mesleki becerilerini geliştirerek pasif tüketici olmaktan çıkıp aktif, üreten ve iş gücü piyasasının talep ettiği niteliği karşılayacak elemanlar olarak yetişme fırsatı da buluyor.

Belçika'da yaşayan ve evlendikten sonra Toroslar ilçesine yerleşen Fatma Kocaoğlan da bu fırsattan faydalanarak takı tasarımını öğrendi. Kocaoğlan, “Belediyemizin Takı Tasarım Kursu olduğunu öğrenince hemen katıldım. Burası sosyalleşmemi, çevre edinmemi sağladı. Tasarladığım ürünleri Belçika'ya götürerek orada da sattım. Çok beğendiler. Kendime ek gelir sağladım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a bizlere böyle bir imkân sağladığı için çok teşekkür ederim” dedi.

“Kurslar sayesinde kolumu tekrar kazandım"

Takı Tasarımı Kursuna gelen kursiyerlerden 52 yaşındaki Filiz Apaydın ise belediye kurslarının sağladığı imkânların yanında sağlığına kavuşmasıyla da belediyeye haklı bir gurur yaşattı.

52 yaşında olduğunu ve felç geçirdiğini söyleyen Apaydın, "Kurslar sayesinde kolumu tekrar kazandım. Başkanımıza, bizlere meslek edindirdiği ve aileme ekonomik olarak da katkıda bulunmamı sağladığı için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Tasarladığım takıları satarak ehliyet aldım"

Toroslar'da yaşayan Rabia Erkoç da küçük kızıyla birlikte Çağdaşkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren Takı Tasarım Kursuna gelerek hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Erkoç, “Takı Tasarım Kursunda öğrendiğim bilgilerle bileklik, kolye gibi ürünler tasarlayarak satıyorum. Biriktirdiğim paralarla ehliyet kursuna giderek ehliyet aldım” ifadelerini kullandı.

Öğrenmenin yaşı yok

Toroslar Belediyesi'nin açmış olduğu kurslara gelen kadınlar keyifli zaman geçirmenin ve ek gelir sağlamanın yanında sosyalleşme imkânı da buluyor. Öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha gösteren kurslar, yaşlı insanlara zaman geçirecekleri bir alan da sunuyor. 80 yaşındaki Sevim Yalçın da özellikle sosyalleşmek, evden dışarı çıkarak güzel zaman geçirmek için Toroslar Belediyesi'nin Takı Tasarım Kursuna geliyor. Yalçın, “Öğrenmenin yaşı yok. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hem farklı modeller öğrenerek takı yapabiliyorum hem de evden dışarı çıkmış oluyorum” şeklinde konuştu.

“Amacımız, Toroslarımızın her yönüyle kalkınması"

“Kadınların meslek öğrenmeleri ve istihdamda yer edinmelerini çok önemsiyoruz” diyen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Türk halıları, kültürümüzün en başarılı geleneksel sanatlarından biri. Bizler de kurslarımız ile el sanatlarının günümüze taşınması ve gelecek nesillere aktarılmasında bir köprü görevi üstleniyoruz. İlçemizin farklı mahallelerinde hizmete sunduğumuz kurslarımıza katılan kadınlar, hünerli ellerinden güzel ürünler ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda yaptıkları ürünleri satarak ev bütçelerine de katkı sunuyorlar. Böylece kadınların üretim ekonomisine de dâhil olmalarını sağlamış oluyoruz. Kurslarımıza katılan kadınların sosyalleşmeleri, meslek öğrenmeleri ve istihdamda yer edinmelerini çok önemsiyoruz. Ve bunu başardığımızı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Yaptıkları çalışmalarla güzel eserler ortaya çıkaran kursiyerlerimizi ve usta öğreticilerimizi tebrik ediyorum. Amacımız Toroslarımızın her yönüyle kalkınması” dedi.