Toroslar'ın ‘Sokakta Temizlik Var' projesi yaylalarda devam ediyor

Toroslar Belediyesi'nin, daha temiz ve düzenli bir kent vizyonu için başlattığı ‘Sokakta Temizlik Var' projesi yaylalarda devam ediyor.

Rutin temizlik hizmetinin yanında ilçe genelinde her gün iki mahalleyi 10'ar kişilik ekiple baştan aşağıya temizleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Işıktepe, Hamzabeyli, Dalakderesi, Doruklu, Musalı, Soğucak, Bekiralanı ve Gözne Mahallelerindeki sokak ve caddelerde; çim biçme, ot ve kurumuş dalların temizliği, kaldırım üstü ve kenarı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Genel temizlik çalışmaları; Ayvagediği, Kızılbağ, Güzelyayla ve Arslanköy Mahallelerinde devam edecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeni uygulamaya koydukları ‘Sokakta Temizlik Var' projesiyle insan ve çevre sağlığını tehdit edebilecek unsurların önünü geçmeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, “Çağdaş bir kent yaşamı, temiz ve sağlıklı bir çevre ile mümkün olur. Amacımız, halkımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak. Bir yandan projelerimizi hayata geçirirken, bir yandan da kentimizi temiz ve düzenli tutmaya özen gösteriyoruz. Yaylalarımızda bahar temizliği yapılarak, kaldırım ve yollardaki çöp ile otlar kesilerek baştan aşağı temizleniyor” dedi.