Toroslar'ın tarımsal ürünleri görücüye çıktı

Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarında stant açarak, belediye serasında yetiştirdiği tarım ürünlerini görücüye çıkardı.

Mersin'de 15'incisi düzenlenen Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı. 8 Mart Pazar gününe kadar açık kalacak fuarda, Toroslar Belediyesi'nin standı da yerini aldı.

İlçeye özgü tarımsal değerlerin tanıtıldığı stantta, belediyenin serasında yetiştirilen ejder meyvesi, mabet ağacı, kahve, safran bitkisi, lavanta, goji berry ve çarkıfelek gibi tarım ürünleri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

"Milli ekonominin temeli tarımdır"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Milli ekonominin temeli tarımdır' sözünü hatırlatarak, üretime dayalı ekonomiyi destekleyen bir anlayışı benimsediklerini söyledi. Tarım fuarının, kentin tarım sektöründeki ihracat potansiyeline katkılar sağlayan önemli bir organizasyon olduğunu kaydeden Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak bu fuarda belediye bünyemizdeki yetiştirdiğimiz tarım ürünlerini sergiliyoruz. Fuarın, üreticilerimize ve çiftçilerimize hayırlı kazançlar getirmesini temenni ederim" dedi.

Başkan Yılmaz, çiftçinin hem üretim hem de ekonomik yönden gelişmesini amaçlayan projeler planladıklarını belirterek, "Hedefimiz, bölgemize ait ürünlerin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, üretimde verimliliğin arttırılması ve Toroslar'ın tarımsal faaliyetlerinin uluslararası standartlara taşınmasıdır" diye konuştu.