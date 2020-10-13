Toroslar'ın yaylalarında hummalı çalışma

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yaylalarda hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, yeni yol açmadan asfalta, temizlikten dezenfeksiyona kadar birçok alanda çalışma yapıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın yakın takibi ile sürdürülen yol bakım, onarım, asfalt, çevre düzenleme, temizlik ve hijyen çalışmaları en ücra noktalara kadar ulaştırılıyor. Yüksek kesimlerdeki mahallelerde imara uygun yeni yol açım, asfalt ve kilit parke yol çalışmaları programlı bir şekilde yürütülürken, rutin temizlik hizmetlerinin yanında çöp konteyner yıkama, okul ve cami gibi kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon işlemleri de titizlikle sürdürülüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, merkez mahallelerde olduğu gibi yaylalarda da her gün üç mahalle genel temizlik çalışmasından geçirilerek sokaklar pırıl pırıl yapılıyor. Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; Yüksekoluk, Güzelyayla ve Gözne mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması, Soğucak ve Atlılar mahallelerinde asfalt ve yol düzenleme, Gözne Mahallesinde kilit parke yol, Yüksekoluk Mahallesinde ise büz boru döşeme çalışması gerçekleştirdi.

"Özveriyle çalışıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için belediyenin tüm imkanlarını ilçenin dört bir yanında seferber ettiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Yaylacılarımızın huzurlu ve güvenli bir yayla sezonu geçirmeleri ve yüksek kesimlerdeki mahallelerimizde ikamet eden hemşehrilerimizin en iyi hizmeti alabilmeleri amacıyla gerçekleştirdiğimiz yol yapım ve hijyen çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalar kapsamında daha önceden mahallerimizde tespit ettiğimiz ihtiyaçları yerine getiriyoruz. Bunun yanında hemşehrilerimizin talep ettiği hizmetleri de imkanlarımız ölçüsünde çözüme kavuşturuyoruz. Çiftçilerimizin tarım arazilerine ulaşmak için kullandığı yolları da düzenleyerek, bakımdan geçiriyoruz. Halkımızın, çocuklarımızın güvenli, hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak için özveriyle çalışıyoruz" diye konuştu.