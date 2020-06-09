Toroslar'ın yaylalarında iş yerleri dezenfekte ediliyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi yaylalarda da yeni normalleşme sürecinin ardından yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerlerini dezenfekte ediyor.

Korona virüs salgınının ortaya çıktığı ilk günden bu yana ilçe genelinde dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdüren Toroslar Belediyesi, kontrollü sosyal hayat sürecinde de bu çalışmalarına devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerleri, sağlık merkezleri, kamu binaları başta olmak üzere Toroslar'da kamuya açık olan her yer tek tek dezenfekte ediliyor. Kısıtlaması kalkan kuaför, berber ve güzellik salonlarının ardından kahvehane, lokanta ve kafe gibi iş yerlerinde de denetimlerini artıran belediye, bu alanların dezenfekte çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Ekipler, hem vatandaşların hem de esnafın sağlığı için ilçe merkezinin yanı sıra yaylalardaki işletmeleri de dezenfekte ederek, gerekli hijyen önlemlerini alıyor.

"Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşlardan sağlıkları için kontrollü sosyal hayat kurallarına uymalarını isteyerek, "Risk tamamen ortadan kalkana kadar tedbirleri en üst seviyede yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Tüm esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Başkan Yılmaz, "1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete açılan işletmelerimize dezenfeksiyon hizmeti sunuyoruz. Esnafımızın, daha temiz ve sağlıklı ortamlarda hizmet vermesi için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.