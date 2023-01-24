Toroslar'ın yaylalarında ulaşım ağı güçleniyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, yaylalarda gerçekleştirdiği yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarıyla ulaşım ağının daha kaliteli ve konforlu hale geldiği belirtildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çerçevede Soğucak, Ayvagediği, Hamzabeyli ve Sadiye mahallelerinde yol açım ve düzenleme çalışmaları yaptı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da, ilçenin dört bir yanına ulaşımı kolaylaştırmak adına çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Yol yapım çalışmalarımız, merkezde ve yaylalarımızda eş zamanlı olarak devam ediyor. Özellikle yüksek kesimli mahallelerimizde vatandaşlarımızın kışı daha rahat ve konforlu bir şekilde geçirmesi için personelimiz ve ekipmanlarımızla gerekli çalışmaları yapıyor, önlemlerimizi alıyoruz. İlçemizde tespit ettiğimiz ihtiyaçların yanı sıra hemşehrilerimizin taleplerini dinliyor, imkanlarımız ölçüsünde yerine getiriyoruz. Bu çalışmalarla amacımız, kaliteli ve konforlu ulaşım ağımızı ilçemizin dört bir yanına ulaştırmak” diye konuştu.