Toroslar'ın yaylalarında yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Ekipler, birçok yaylada yol çalışması gerçekleştiriyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaylalardaki üst yapı çalışmaları kapsamında; Gözne, Çelebili, Avyagediği ve Sadiye mahallelerinde yol açma ve genişletme, Resul, Dalakderesi, Soğucak, Kayrakkeşli ve Ayvagediği mahallelerinde de büz boru döşeme çalışmaları yaptı. Ekipler, çalışmalarına program dahilinde devam ediyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaz aylarının gelmesiyle yayla yollarının kullanımının daha da artığını ve vatandaşların bu güzergahlarda sıkıntı yaşamamaları için sistemli bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, ilçenin yüksek kesimlerinde yeni yerleşim alanlarının artmasına paralel olarak ulaşım hizmetlerinin de arttığına dikkat çekerek, "Toroslar Belediyesi olarak ulaşılmaz olarak görülen tüm noktalara ulaşımı sağladık. Dört mevsim yoğun ilgi gören yaylalarımızda nüfus yazın daha da artıyor. Yayla sezonu boyunca vatandaşlarımızın rahat bir tatil geçirmeleri amacıyla çevre temizlik ve bakım çalışmalarımızın yanında yol açma, genişletme, kilit parke yol, bakım ve onarım çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Yüksek kesimlerde bulunan mahallelerimizde daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımın sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan ya da zamanla tahrip olmuş yollarımızın tamamını elden geçiriyoruz. Hedefimiz, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini en kısa zaman dilimi içerisinde karşılamaktır" diye konuştu.