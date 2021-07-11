Toroslar'ın yaylalarında yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Mersin'de doğa turizmi açısından en çok tercih edilen mekanlardan olan Toroslar ilçesindeki yaylalar, belediyenin çevre düzenleme çalışmalarıyla daha da güzel bir görünüme kavuşuyor. İlçe merkezinde hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yüksek kesimlerdeki mahallelere de program dahilinde hizmet götürüyor.

Ekipler bu kapsamda Bekiralanı, Buluklu ve Güzelyayla mahallelerinde kilit parke yol, Arslanköy ve Çandır mahallelerinde taş duvar örme, Gözne, Darısekisi, Buluklu ve Kepirli mahallelerinde yol açım ve düzenleme, Ayvagediği Mahallesi'nde ise büz boru döşeme çalışmaları yaptı.

"Ulaşım ağımız, planlı çalışmalarımızla daha kaliteli ve konforlu hale geliyor"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Bölgemizde tespit ettiğimiz ihtiyaçların yanı sıra hemşehrilerimizin taleplerini bire bir dinliyor, imkanlarımız ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Her yaptığımız hizmet, hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğu içindir" diyen Başkan Yılmaz; " Mahallelerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve planlı bir çalışmayla gideriyoruz. Yol yapım çalışmalarımız, merkezde ve yaylalarımızda eş zamanlı olarak devam ediyor. Bu çalışmalarla amacımız, kaliteli ve konforlu ulaşım ağımızı ilçemizin dört bir yanına ulaştırmak" ifadelerini kullandı.