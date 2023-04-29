Toroslar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek rakımlı mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Mersin'i Karaman'a bağlayan Erdemli-Ayrancı yol güzergahının kar yağışının etkisini artırması halinde kapanma riski taşıdığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, öğleden sonra Erdemli ilçesinin yüksek rakımlarında başlayan kar yağışı, bin 500 rakımlı Tozlu Göleti'ne kadar etkisini gösterdi. Toros Dağları'nın eteğinde ilçeye bağlı Sorgun ve Toros mahalleleri kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplandı. Nisan ayı sonunda gerçekleşen kar yağışı, Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı Karayolu'nu kullanan sürücüleri de şaşırttı. Sürücülerin şaşkınlığı cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntülere de yansıdı. Sürücüler, bu mevsimde kar yağışının sürpriz olduğunu dile getirdi.

Kar yağışının etkisini artırması halinde Erdemli-Ayrancı yol güzergahının kapanma riski taşıdığı, sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.