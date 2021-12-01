Torosların yüksek kesimlerinde yol çalışmaları sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yüksek kesimlerdeki mahallelere de program dahilinde hizmet götürüyor. Ekipler bu kapsamda Hamzabeyli Mahallesi'nde sathi kaplama asfalt, Soğucak ve Tırtar mahallelerindeki bağlantı yolları üzerinde büz boru döşeme, Gözne Mahallesi'nde yol açım ve düzenleme çalışmaları yaptı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yol yapım çalışmalarının merkezde ve yaylalarda eş zamanlı olarak devam ettiğini söyledi. “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve planlı bir çalışmayla gideriyoruz” diyen Yılmaz, “Özellikle kar yağışının fazla olduğu yüksek kesimli mahallelerimizde vatandaşlarımızın kışı rahat ve konforlu bir şekilde geçirmesi için personelimiz ve ekipmanlarımızla gerekli çalışmaları yapıyor, önlemlerimizi alıyoruz. Bu çalışmalarla hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırırken, kaliteli ve konforlu ulaşım ağımızı ilçemizin dört bir yanına ulaştırıyoruz” dedi.