TORTEK kursiyerleri, el emeği ürünlerini Sevgililer Günü için sergiledi

Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında (TORTEK) eğitim gören kursiyerlerin 14 Şubat Sevgililer Gününe özel açtıkları stantları ziyaret ederek, el emeği göz nuru ürünlerini inceledi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TORTEK Merkezinde 41 branşta eğitim alan kursiyerler, 14 Şubat Sevgililer Günü için açtıkları stantlarda hünerlerini Mersinlilerin beğenisine sundu. Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki Kültür Sanat Kaldırımında açılan stantlarda pandemi kuralarına uygun olarak satış yapıldı.

Başkan Yılmaz da el emeklerini kazanca dönüştüren kadınların stantlarını gezerek, hayırlı kazançlar diledi. Yılmaz, "Her zaman kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. TORTEK'te eğitim alan kursiyerlerimizin el emeği göz nuru eserlerinin bu tür etkinliklerle değer kazanması bizim için çok önemli. Kadınların sosyal ve ekonomik anlamda güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Öğrenmenin yaşı yok. Meslek edinmek isteyen bütün hemşehrilerimize kapımız açık" dedi.

"Sevgi varsa, başarı ve mutluluk vardır"

Yılmaz, tüm hemşehrilerinin 14 Şubat Sevgililer Gününü de kutlayarak, hayatın her alanında sevgiyi egemen kılmanın önemine değindi. Yılmaz, "Sevgi varsa, başarı ve mutluluk vardır. Toplumları bir arada tutan, barış ve mutluluk içerisinde yaşamamızı sağlayan en büyük duygu sevgidir. Biz de hemşehrilerimizden aldığımız güç, sevgi ve şevkle ilçemize hizmet etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sağlığımıza ve maneviyatımıza en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğimle tüm hemşehrilerimin Sevgililer Gününü kutluyor, sevgi dolu günler diliyorum" diye konuştu.