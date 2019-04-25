TORTEK kursiyerlerinden kağıt rölyef sergisi

Sağlık Mahallesi'nde bulunan Adnan Kahveci Parkı TORTEK Merkezi'nde gerçekleştirilen yıl sonu sergisinin açılışını Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz yaptı.

Açılış öncesinde konuşan kursiyer Emine Öztürk, kursa Yenişehir ilçesinden katıldığını belirterek, “Kağıt rölyef ile sıkıntılarımızı ve dertlerimizi unutarak bir sanat oluşturuyoruz. Bu sanatla buluşmamızı sağlayan Toroslar Belediyemize teşekkür ederim” dedi.

“Kursiyerlerin ürünlerini satabilecekleri yeni mecralar oluşturacağız”

Toroslar Belediye Başkanı Afşın Yılmaz ise mesleki eğitimin önemine değinerek, kurslara katılan kursiyerleri tebrik etti. Kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları 3 boyutlu kağıt rölyef çalışmalarının sergisini açmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Yılmaz, “TORTEK'e büyük önem veriyoruz. Açık kapatan bir proje. Bu projenin TORTEK 2.0 diye bir versiyonunu da yapacağız. TORTEK'lerimizi daha da geliştireceğiz ve yeni dallar ekleyeceğiz. Bu sergide emeği geçen tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyor ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. İnsanlar bir şeyler ürettiği sürece var olur. Hanımlarımız evlerinde de ciddi bir yükün altındalar. Onun için yeni şeyler meydana getirmek de önemli. Bizim kapımız da gönlümüz de açık. Kadınlarımız güçlü olursa aile ve toplum da güçlü olur. Önümüzdeki süreçte de stratejik planımızı oluşturacağız. Kadınlarımızın TORTEK'te ürettiği ürünleri satabilecekleri yeni alanlar oluşturacağız. Yine projelerimiz arasında yer alan E-Ticaret sistemi üzerinden ürünlerini iç ve dış pazarda geniş kitlelere ulaştırma fırsatını da bulacaklar. Kursiyerlerimize bu anlamda geri dönüşümün olması lazım ki, yeni ürünler ortaya çıkarabilsinler. Bu konuda destek vereceğiz ve beraber güzel işler yapacağız” diye konuştu.

Konuşmasının ardından serginin açılışını gerçekleştiren Yılmaz, kağıt rölyef üzerine materyallerin değerlendirilerek yapıldığı eserlerin sergisini gezerek, çalışmalarla ilgili kurs öğretmeni Elif Etiler'den bilgiler aldı. Yılmaz, daha sonra kursu başarıyla tamamlayan 33 kursiyere kurs bitirme belgelerini takdim ederek, başarılarının devamını diledi.

TORTEK El Sanatları Teknolojisi Dekoratif Tablo Yapımı Kursu öğretmeni Elif Etiler de Başkan Yılmaz'a, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ve annesi Zübeyde Hanım'ın portresinin bulunduğu bir tablo hediye etti.