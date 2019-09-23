TORTEK öğrencilerinden yetenek sınavında Türkiye başarısı

Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) Merkezinin üniversiteye hazırlık kursunda eğitim alan 6 öğrenci, Mersin Üniversitesi Takı Teknolojileri ve Tasarımı Yüksekokulu'nun Özel Yetenek Sınavına girerek, Türkiye sıralamasında önemli başarılara imza attı.

TORTEK Merkezi, meslek edindirmenin yanı sıra öğrencileri üniversitenin yetenek sınavlarına da hazırlıyor. Alsancak Mahallesi TORTEK Merkezinde Üniversiteye Hazırlık Kursunda eğitim alarak Mersin Üniversitesi Takı Teknolojileri ve Tasarımı Yüksekokulu'nun Özel Yetenek Sınavına giren öğrenciler, Türkiye sıralamasında başarı elde etti. Türkiye geneli başarı sıralamasında TORTEK öğrencilerinden Enisecan Ateş 1'inci, Gülseren Okatan 2'nci, Nurettin Kaya 14'üncü, Özlem Rolke 21'inci, Ayşe Süheyda Özer 22'inci, Sibel Nesli ise 23'üncü oldu.

TORTEK kurs merkezini ziyaret ederek öğrenciler ve eğitmenlerle bir araya gelen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yetenek sınavını en iyi derecelerle kazanan ve üniversiteli olan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. El emeği göz nuru ürünleri de inceleyen Başkan Yılmaz, “Kurs merkezlerimizde eğitim alan kursiyerlerimizin elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Hedefleri olan, başarı peşinde koşan gençlerimizin her zaman destekçisiyiz. Özel yetenek sınavını geçerek derece elde eden öğrencilerimizi tebrik ederim” dedi.