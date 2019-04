Tour Of Mersin Anamur'dan başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, Anamur'dan başladı. Dört gün sürecek olan turun ilk etabında Genel Klasman birincisi Branislau Samoilau oldu. 2 saat 47 dakika 49 saniyelik derecesi ile rakiplerini ardında bırakan Samoilau, birincilik kürsüsüne çıkarak Sarı Mayo'nun sahibi oldu.

Mersin Valiliği himayelerinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun işbirliğinde gerçekleştirilen 5. Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Anamur'dan start aldı. 9 ülkeden 13 takım ve 130 sporcunun katıldığı turun 1. Etap startını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer damalı bayrağı sallayarak verdi.

“Dünya sporuna Mersin'den katkı sağlayacağız”

Başkan Seçer, 1. Etabın başlama işaretini verirken yaptığı konuşmada, Tour Of Mersin heyecanının Anamur'dan başladığını ve 4 gün boyunca devam edeceğini söyledi. Tour Of Mersin'de, bütün Mersin hinterlandında 13 ilçede bisikletçilerin güzergahları kat etme imkanı bulacaklarını belirten Seçer, “Sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya, bölgemizin, Mersinimizin, tarihi ve turistik yerlerini, güzel coğrafyasını tanıtma imkanımız olacak” dedi.

Belediye başkanlığı döneminde kentte kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Seçer, “Biliyorsunuz kısa bir süre önce göreve başladım ve katıldığım ilk etkinlik, startını vereceğim ilk bisiklet turu. Bizim dönemimizde Mersin'de özellikle kültürel alanda, sanatsal faaliyetlerde ve spor alanında önemli etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Bu konuda önemli projeler uygulamaya koyacağız. Sporun birçok alanında kentin dünyaya tanıtımına, Türk sporuna ve dünya sporuna katkı sağlaması açısından önemli organizasyonları Mersin'de gerçekleştireceğiz. Startını vereceğimiz Tour Of Mersin'in kazasız belasız gayet güzel bir ortamda sonuçlanmasını diliyorum. Bu turnuvaya katılan bütün takımlara ve sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Sarı ve Turkuaz Mayonun sahibi Branislau Samoilau oldu

Anamur ilçesi Atatürk Bulvarı'nda başlayan Tour Of Mersin'in 1. Etabı Gülnar Yanışlı'da sona erdi. 190 kilometrelik parkur sonunda Belarus Minsk Cycling Club takımından Branislau Samoilau, 1. Etap Genel Klasman birincisi ve aynı zamanda Sprint Lideri olarak Sarı ve Turkuaz Mayo'nun sahibi oldu.

1. Etap Genel Klasman'da Herrmann Radteam takımından Florian Obersteiner de 2 saat 47 dakika ve 55 saniye ile ikinci, Salcano Sakarya BB Team takımından Halil Doğan ise 2 saat 48 dakika 30 saniye ile hem Genel Klasman üçüncüsü hem de Tırmanış Lideri olarak Turuncu Mayo'yu almaya hak kazandı.

9 ülkeden 13 takım ve 130 sporcu Mersin'i pedallıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılından bu yana düzenlediği Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun bu yıl 5'incisini gerçekleştiriyor. 9 ülkeden 13 takım ve toplam 130 sporcunun mücadele ettiği, 4 gün sürecek olan Tour Of Mersin Bisiklet Turu 4 etaptan oluşuyor. Tur boyunca Mersin'in 13 ilçesini kapsayan parkur sayesinde hem farklı kültürlerden insanlar bir araya geliyor hem de sporun birleştirici gücü Mersin'den tüm dünyaya gösteriliyor. Mersin'deki bisiklet kültürünün yaygınlaşmasında olumlu katkılar sağlayan Tour Of Mersin, aynı zamanda Union Cycliste Internationale (Uluslararası Bisikletçiler Birliği) 2.2 Klasmanda bir Avrupa yarışı olma özelliği taşıyor. Turda, contimental takımlar, milli takımlar ve kulüp takımları yer alıyor.