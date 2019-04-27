'Tour Of Mersin'in en uzun ve zorlu etabı tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 192 kilometrelik en uzun parkuruna sahip olan 2. etabı tamamlandı. 2. etabın genel klasman galibi, Almanya-Bike Aıd pro takımından Aaron Grosser oldu.

Mersin Valiliği himayelerinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun işbirliğinde gerçekleştirilen 5. Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. etabı, Mut ilçesinden start aldı. Turun en uzun ve zorlu parkuru olan 2. etapta, Mut, Gülnar, Silifke, Erdemli ve Mezitli olmak üzere toplam 5 ilçe yarışmacılar tarafından pedallandı. 2. etabın genel klasman birincisi, Almanya- Bike Aıd pro takımından Aaron Grosser olarak zirveyi rakiplerine bırakmadı.

Mezitli Soli Pompeiopolis'te sona eren etabın ödül törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mut Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Can, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Semih Yılmaz, meclis üyeleri ve çok sayıda sporsever katıldı.

Samoilau Sarı Mayo'yu kaptırmadı

Yaklaşık 5 saat süren yarışta toplam 192 kilometre yol kat eden sporcular, çetin geçen bir etabı daha sorunsuz bir şekilde tamamladı. 2. etapta 192 kilometre boyunca pedal çevirip ter döken yarışmacılar, Mersin'in doğal ve güzellikleri eşliğinde parkuru tamamlamış oldu.

Mut ilçesi Karacaoğlan Parkı Kavşağı'nda start alan 5. Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. etabı Mezitli, Soli Pompeiopolis'te sona erdi. 2. etap genel klasmanda Almanya'nın Herrman Radteam takımından Florian Obersteiner ikinci, Kazakistan- International Track Cycling Team takımından Roman Vassilenkou ise üçüncü oldu.

Tırmanış lideri olarak Turuncu Mayo'nun sahibi olan sporcu ise Salcano Sakarya BB takımından Mustafa Sayar oldu. Belarus Mınsk Cycling takımından Branislau Samoilau ise genel klasman birincisi olarak ikinci gün de Sarı Mayo'yu rakiplerine kaptırmadı. Herrman Radteam takımından Florian Obersteiner Sprint Lideri olarak Turkuaz mayonun sahibi oldu.