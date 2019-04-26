Tour of Mersin'in ikinci etabı Mut'tan başladı

Mersin Valiliği himayesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) ikici etabı Mersin'in Mut ilçesinden başladı.

Bu yıl 9 ülkeden 13 takım ve 130 sporcunun katıldığı turun 2. etap startını, Mut Belediye Meclis üyesi Selahattin Arslan verdi.

Bisiklet turu Mut, Gülnar, Silifke, Erdemli'den sonra Mezitli'de tamamlanacak