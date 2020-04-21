Trafik ışıklarında "evde kal"dan sonra "eve git" uyarısı

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik ışıklarına "evde kal"dan sonra "eve git" uyarısı yazıldı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle vatandaşların evde kalmasına dikkat çekmek için trafik sinyalizasyonunda kırmızı ışıklara "evde kal" yazısı yazılmıştı. Mersin'in Tarsus ilçesinde "evde kal" yazısının yanı sıra yeşil ışığa da "eve git" yazısı yazıldığı görüldü. Sokağa çıkan vatandaşların eve gitmesi amaçlanırken, vatandaşlar bu tür uyarıların yapılmasının olumlu olduğunu söylediler.