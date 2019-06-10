İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafik kazasında 2 kadın öğretmen yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın öğretmen yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın öğretmen yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bahşiş İlkokulu öğretmeni D.K'nin kullandığı 33 KMK 06 plakalı otomobil ile okul yolunda sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğretmen D.K. ile yanındaki öğretmen arkadaşı F.S. yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.