Trafik polisleri yanan aracı söndürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan araca müdahale eden trafik polisleri, yangını büyümeden söndürdü.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Mersin Caddesi üzerinde meydana geldi. H.Ç. idaresindeki 33 NBT 15 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından birden dumanlar yükseldi. Sürücü aracı durdurarak inerken, trafik polisleri araçlarında bulunan yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Polislerin müdahalesiyle araçta yangın büyümeden söndürüldü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.