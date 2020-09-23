Trafik polislerinden korana virüs denetimi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında il merkezinde eş zamanlı olarak uygulama ve denetim yaptı. Uygulamalar kapsamında ekipler, yol kontrol noktalarında araçları tek tek durdurup, salgından korunmaları için vatandaşları uyardı. Ekipler, ayrıca toplu taşıma araçlarının sürücülerini yolcu kapasitesini aşmaması, mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarırken, yolculara da virüsten korunmaları ve olası yayılımı azaltmak için bilgiler verdi.