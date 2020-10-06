İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafikte tartıştığı polise bıçak çeken kişiyi polis silahla yaraladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde trafikte tartıştığı polise bıçakla saldırıda bulunduğu iddia edilen şahsı polis silahla yaraladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte tartıştığı polise bıçakla saldırıda bulunduğu iddia edilen şahsı polis silahla yaraladı.


Olay, Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesi ile seyir eden polis memuru F.E. (25) ile A.T. henüz nedeniyle bilinmeyen nedenden dolayı trafikte tartıştı. İddiaya göre, araçtan inen A.T., elindeki bıçakla polis memuru F.E.'nin üzerine yürüdü. Polis memuru F.E., ilk olarak 2 el havaya ateş etmesine rağmen A.T. üzerine yürümeye devam etti. Polis F.E., üzerine gelen A.T.'yi sol bileğinden ve sol diz kısmında silahla yaraladı.


Olay yerine gelen polisler, polis memuru F.E.'nin olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Bacağından yaralanan A.T., Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde bir adet bıçak ve 7 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.