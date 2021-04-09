Trafikte yumruk yumruğa kavga

Mersin'de iki grup arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan yumruklu kavga saniye saniye görüntülenirken, kavgaya tesadüfen denk gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri ile araç içerisinde bulunan kişiler, yol verme meselesi yüzünden önce sözlü olarak tartıştı, ardından yumruk yumruğa kavga etti. Yol ortasında durdurdukları araçlarından inerek tekme tokat birbirine giren tarafların kavgasına, o sırada olay yerinden geçen polis ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, öfkeli tarafları güçlükle ayırırken, birbirlerinden şikayetçi olmayan şahısların daha sonra yollarına devam ettiği öğrenildi.

Trafikteki yol verme meselesinden çıkan kavga, o sırada olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi.