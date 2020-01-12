Trenin çarptığı kadın öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi ile Anıt Mahallesi arasındaki Mithatpaşa hemzemin geçidinde, yolun karşısına geçmek isteyen Elife Kirik'e (47) tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın karayoluna savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Elife Kirik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Tren seferi dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.