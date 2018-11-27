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TÜBİTAK'tan MEÜ'ye ödül

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendiğisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.

Dr. Nadir Dizge, atık suların geri kazanımı konularındaki uluslararası düzeyde çalışmaları dolayısıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından teşvik ödülüne layık görüldü.


TÜBİTAK'ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak amacıyla verdiği "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" 2018 yılı değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılında 3 bilim ödülü, 3 özel ödül ve 12 teşvik ödülü verilmesine karar verildi. MEÜ öğretim üyesi Dizge ise "Membran prosesler alanında su kaynaklarının korunması ve evsel/endüstriyel atıksulardan su geri kazanımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" dolayısıyla teşvik ödülü aldı.


Ödülle ilgili açıklamalarda bulunan Dizge, "Çalışmalarımın bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Dizge, membran prosesler, su geri kazanımı, yenilikçi membran üretimi, atıksu arıtımı, çevre nanoteknolojisi ve temiz üretim teknolojileri konularında çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

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