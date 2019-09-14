TÜFAD Veteranlar Futbol Turnuvası başladı

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi'nin geleneksel hale getirdiği Veteranlar Futbol Turnuvası başladı.

Bu yıl 3.sü gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvası, açılış töreni ile start aldı. Geçtiğimiz Ocak ayında Mersin'deki evinde ölü bulunan, başta Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor'da da forma giymiş olan milli kaleci Göksel Gencer'in anısına düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu, Gencer'in abisi Yücel Gencer ve Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörü Ergün Pembe yaptı. 16 takımın katıldığı ve 4 guruptan oluşan turnuvanın açılış karşılaşmasında Anadolu Veteranlar ile Akdeniz Veteranlar karşı karşıya geldi. 4-4 biten karşılaşma sonunda taraflar 1'er puana razı olurken, ikinci maçta Büyükşehir Veteranlar rakibi Karacailyas Veteranları tek golle geçti. Besyo ile Silifke Veteranların maçında gülen taraf 6-0'lık skorla Besyo olurken, Yolspor Veteranlar Erdemli Veteranları 8-0 mağlup etti.

Mersin'deki spor adamlarının kaynaşması, birlik ve beraberliğin sağlanması ve bir araya gelmesi için veteranlar turnuvasına çok önem verdiklerini söyleyen TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, “TÜFAD olarak ahde vefayı her zaman ön plana çıkarıyoruz. Bu sebeple hayata geçirdiğimiz her projeye Mersin'e ve Türk Futboluna hizmet etmiş kişilerin isimlerini veriyoruz. Bu yıl turnuvamızı kısa bir süre önce kaybettiğimiz Göksel Gencer kardeşimiz anısına düzenledik. Göksel'in hem sporcu hem de insani olarak Türk Futboluna çok önemli katkıları oldu. Bizde kendisini unutmadığımızı göstermek adına bu yıl turnuvamıza onun adını verdik" dedi.

Turnuvaya katılan tüm takımlara da başarılar dileyen Bilir, “Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan 16 takımımıza, davetimize karşılık vererek yanımızda olan Göksel'in abisi Yücel Gencer'e ve Tarsus İdmanyurdu teknik direktörü Ergün Pembe'ye teşekkür ediyorum. Umarım keyifli ve futbol zevki veren bir turnuva yaşarız. Kazanandan çok birlik ve beraberliğin ön plana çıkacağı bir turnuva olacağından da şüphemiz yok. Tüm Mersinlileri Macit Özcan Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuvamıza davet ediyorum” şeklinde konuştu.