TÜİOSB, 2022 yılı yol haritasını belirledi

Türkiye'nin ilk ihracat odaklı, dijital ve yeşil organize sanayi bölgesi olan TÜİOSB'de 2022 yılı yol haritası belirlendi. 2022 Yılı Hedef ve Planları Toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, “Tarımsal sanayiyi geliştirerek yüksek teknoloji ile işlenmiş, uzun süre saklanabilir gıda üretmek ve gıdada kendi kendine yetebilen ülke olmak son derece önemli. Ülkemiz açısından TÜİOSB'miz bu amacın en önemli bileşenlerinden biri olacak” dedi.

Türkiye'nin yeni nesil ilk ihracatçı dijital ve yeşil organize sanayi bölgesi olan, endüstri 4.0 hedefiyle çevreye ve insana saygıyı esas alan Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TÜİOSB) yatırım yapacak firma temsilcilerinin katılımı ile 2022 Yılı Hedef ve Planları Toplantısı gerçekleştirildi. TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta'nın, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında detaylı bir sunum yaptığı ve bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, hayata geçirilecek projeler ile 2022 hedef ve planları ele alındı. Toplantıya Mersin Valisi Ali İhsan Su, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, TÜİOSB Yönetim Kurulu Üyeleri ve yatırımcı firmaların temsilcileri katıldı.

TÜİOSB'de yürütülen altyapı inşaat çalışmaları ile fabrika inşaat projelerinin eş zamanlı olarak tamamlanması konusunda yatırımcıları ve davetlileri bilgilendiren Akyürek Balta, dünya gündeminin özellikle son yıllarda küresel ısınma, kaynakların etkin kullanımı, karbon ayak izinin azaltılması ve doğal kaynak yönetimi gibi kavramlar üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Türkiye dahil 197 ülke arasında imzalanan Paris Anlaşması ile 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarının sıfırlanması için ülkelerin ortak çalışmalarının teşvik edildiğini belirten Akyürek Balta, “Avrupa Birliği, sürdürülebilir kalkınmayı ve tüm ekosistemi tehdit eden öncelikli risklere karşı Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı ile sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye karbonsuz bir ekonomi modelini hayata geçirip, ticareti yeniden şekillendirecek bir yol haritasını netleştirdi” diye konuştu.

“Temel beslenme ihtiyaçlarının karşılanması endişe verici bir hale geldi”

Akyürek Balta, bir yandan tüm dünyanın sanayide endüstri 4.0 ve dijital dönüşümü hızla tamamlama yarışındayken, öte yanda pandemi ile birlikte tarımsal üretim, gıda konusu ve temel beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasının endişe verici bir hale geldiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 5 ajansın ortaklaşa açıkladığı rapora göre, dünyada 811 milyon kişinin yetersiz beslendiğini vurgulayan Akyürek Balta, “Bu sayı gösteriyor ki, 2030 yılına kadar açlığı sona erdirme taahhüdünü yerine getirmek muazzam bir çaba gerektiriyor. İnsanların en temel ihtiyacı olan beslenme, hijyenik, güvenilir ve uzun süre saklanabilir gıdaya erişim; bazı ülkeler için sağlıktan önemli bir konu haline geldi. Bu noktada gıdanın hammaddesi tarım ve bunun için de sürdürülebilir tarım politikaları, dijital tarım çözümleri çok önemli. Tarımsal sanayiyi geliştirerek yüksek teknoloji ile işlenmiş, uzun süre saklanabilir gıda üretmek ve gıdada kendi kendine yetebilen ülke olmak, son derece önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin yeni nesil sanayi üssü”

TÜİOSB yatırımcıları olarak tam da bu amaca uygun bir projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Akyürek Balta, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yeni nesil ilk ihracatçı dijital ve yeşil organize sanayi bölgesi olan, endüstri 4.0 hedefiyle çevreye ve insana saygıyı esas alan TÜİOSB'de; Avrupa Yeşil Mutabakatına uyumlu, sürdürülebilir üretime dayalı dijital tarım ve gıda ekosistemini kuruyoruz. Bu ekosistemin en önemli bileşeni, yüksek kaliteyi ifade eden DigiGreenFoodValley sertifikasıyla ürünlerimizi ihraç ederek, ülkemize katma değer sağlayacak yatırımlarımızı TÜİOSB ile büyüteceğiz.”

Başkan Akyürek Balta, TÜİOSB'de 300 hektarlık bir alana ulaşacaklarını, 100 firmanın faaliyet göstereceği ve aralarında şehit çocuklarının da bulunacağı 10 bin nitelikli istihdam sağlayacaklarını belirtti. Konserve, süt ve süt ürünleri, makarna, bakliyat kurutma eleme ve paketleme tesislerinden tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesine kadar gıdanın hemen hemen her alanında faaliyet gösterecek bu işletmelerde üretilecek ürünleri teknoloji ile yüksek katma değerli hale getireceklerini açıklayan Akyürek Balta, “Ürettiğimiz ürünleri tüm dünya pazarlarında en iyi şekilde değerlendirerek ülkemize ilk etapta 250 milyon dolarlık bir ihracat geliri hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Akyürek Balta, hammadde temini ve tedarik zincirinin tamamının kontrol altında tutulduğu “Tarladan Çatala Değer Zinciri” oluşturacaklarını, Mext Teknoloji Merkezi iş birliği ile Ar-Ge Yenilikçilik ve Dönüşüm Merkezi kuracaklarını, Endüstri 4.0 teknolojisi ile kurgulanacak olan Canlı Üretim Tesisinde en yeni ve rekabetçi çözümlerin bir araya getirilerek tüm sanayicilerin faydalanabileceği ortak hizmet alanı kurulacağını, DigiGreenFoodTower ile tüm yatırımcılara “Dijitalleşme” ve “Yeşil Mutabakat” danışmanlığı sağlayacak Ülke ve Dünya İletişim Planları oluşturacaklarını, Kadın Ortak Girişim Fabrikaları Projesini (KOGİF) hayata geçirdiklerini, TÜİOSB olarak dezavantajlı gruplara yönelik özel projeler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra toplantıda yapılan sunumlarda TÜİOSB'nin kurmuş olduğu gıda ekosisteminde yatırımcıların fabrikalarını proje aşamasından itibaren bu sisteme entegre halde yapmalarının önümüzdeki yıllarda çok büyük avantajlar sağlayacağı vurgulanarak, bu konudaki sürecin her aşamasında eşgüdüm halinde olunması gerektiği belirtildi.

“TÜİOSB yönetimini kutluyorum”

Toplantıda genel bir değerlendirme yapan Mersin Valisi Ali İhsan Su ise dünyanın hızlı değiştiğini belirterek, bu hızlı değişime ayak uydurmak için kendilerinin de hızlı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Vali Su, “İlimizde OSB sayısı olarak 10'a ulaştık. Bunların bazıları için alt yapı ve proje çalışmaları sürüyor. Bunlar ilimiz ve ülkemiz için büyük önem arz ediyor. TÜİOSB de bunlardan birisi ve bizim gurur duyduğumuz bir organize sanayi bölgesi. Türkiye'de ilk olacak ihracata dayalı, yeşil, dijital, akıllı ve sürdürülebilir bir OSB kuran Gül Akyürek Balta ve yönetimini kutluyorum. Şu an TÜİOSB'de altyapı çalışmalarımız devam ediyor, ancak iş insanlarının da projelerinin hazır olması ve yapacağı yatırımları şimdiden planlaması lazım. Burada yapılan bilgilendirmeleri de dikkate alarak, planlarınızı hazırda tutmanızı öneririm” dedi.