TÜİOSB Başkanı Balta, Bakan Elvan'ı kutladı

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan AK Parti Mersin Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ı kutlayıp, yeni görevinde başarılar diledi.

TÜİOSB'nin kuruluşunun her aşamasında büyük destek veren Lütfi Elvan'ın sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesiyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak da ülkenin kalkınmasında önemli hizmetlere imza atacağına inandığını vurgulayan Balta, Bakan Elvan'ın Mersin'in gelişmesi ve büyümesi için yürütülen projelerin yakın takipçisi olduğunu, duyarlı ve çözüm odaklı gayretler gösterdiğini kaydetti. Gül Akyürek Balta, "Bakanımız Lütfi Elvan, daha önce yürüttüğü görevlerde ülkemizin büyümesi, istihdam ve yatırımların artırılması, milli gelirimizin yükseltilmesi için büyük gayret göstermiştir. Bakanımız, Mersin'in tarımsal üretimini yüksek katma değere dönüştürecek bir üretim üssü haline gelecek Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasında da bizlere tam destek vermiştir. İstişare, ortak akıl ve koordinasyonla yürüttüğümüz çalışmalarımıza yeni dönemde de daha güçlü destekler vereceğine olan inancımız tamdır. TÜİSOB Yönetim Kurulumuz ve İhtisas OSB'mizdeki tüm yatırımcılarımız adına ‘hayırlı olsun' diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" dedi.