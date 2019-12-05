TÜİOSB Başkanı Balta: "Bölgesel enerjinin kaynağı kadınlar olacak”

Balta, 5 Aralık 1934'te Anayasada ve Seçim Kanununda yapılan değişikliklerle Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu kanunun sadece Türk kadınına değil, aynı zamanda dünya kadınlarına da ışık olurken, üreten kadının gelişiminin de ilham verici gücü olduğunu belirtti.

TÜİOSB'un, Atatürk Cumhuriyetinde büyüyen emek gücünü arkasına alarak, bölgesel teşvik avantajlarından, KDV istisnasından, gümrük vergisi muafiyetinden, vergi indiriminden ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden, 15 yıl vadeli devlet kredisine kadar pek çok teşvikle desteklen aynı sektördeki yatırımcıları bir araya getirirken, ortak akıl, ortak fikir ve aynı bölge içinde oluşturduğu sinerji ile öne çıkmayı hedeflediğini vurgulayan Balta, "Bu enerjiyi güçlendirmek, kadın girişimciliğinin ve kadın istihdamının sürdürülebilir bir şekilde arttırılması ve bölgenin ekonomik açıdan değerli tarım ürünlerinden markalar oluşturup, hem üreticisi hem de yöneticisi kadınlardan oluşan örnek fabrikalar kurmak maksadıyla, Kadın Ortak Girişim Fabrikaları (KOGİF) adı altında bir proje ile tüm Türkiye'ye örnek olacak bir yaklaşımı 28 Aralık günü yapılacak temel atma törenimiz ardından kamuoyuna tanıtarak hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çevre ve topluma duyarlı, tarımsal teknolojiyi etkin biçimde kullanarak kaliteli, ekonomik ve fark oluşturacak biçimde, hammaddeyi mamule dönüştürecek yatırımcılara uzman organize sanayi hizmetleri vermek, çok yönlü olarak sosyal anlamda öncü olmak misyonuyla çıktığımız bu yolda, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseri olduğuna inanan bir kadın sanayici olarak 'Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum" dedi.