TÜİOSB Başkanı Balta: "Kadınların üretme hakkına destek verecek projelere imza atıyoruz"

Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Başkanı Gül Akyürek Balta, Çukurova'nın kadınlarını buluşturacak ve kadınların üretme hakkına destek verecek projelere imza atmaya başladıklarını söyledi.

Balta, '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, 5 Aralık tarihinin, sosyaI hayatın ayrılmaz bir parçası olan kadınlara kalkınma ve daha huzurlu yaşam için çağdaş haklara ve toplumsal eşitliğe ulaşmaları yolunda destek ve birlik olma günü olduğunu belirtti.

Kadını ve toplumu bulunduğu noktadan daha geriye götürmeye çalışan her türlü zihniyetin karşısında sadece Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından biri olan 'kadın hakları' ile durulabileceğinin bilincinde olduklarını kaydeden Balta, "Bu bilinçle kadınların çağdaş, demokratik, ileri bir toplum ve istihdam bakımından eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması için TÜİOSB olarak, toprak ana ile Çukurova'nın kadınlarını buluşturacak ve kadınların üretme hakkına destek verecek projelere imza atmaya başladık. Bu toplumsal dayanışma günü vesilesiyle, kadının toplum hayatındaki yerini sağlamlaştıran ve birçok Batı toplumundan önce kadınlara seçme-seçilme hakkı vererek, kadının toplumsal eşitliğe ulaşmasını sağlayan Mustafa Kemal'e bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.