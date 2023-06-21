TUİOSB öncülüğünde OSB'lerde dijitalleşme masaya yatırıldı

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm projesi çerçevesinde, 'Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm' konulu etkinlik düzenledi.

Bir otelde düzenlenen etkinliğe Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta ile iş insanları katıldı. Programda konuşan Gül Akyürek Balta, yeşil dönüşüm tedbirlerine uyum sağlamaları gerektiğini belirterek, "Bu değer zincirinin izlenebilirliği için de dijitalleşmek zorundayız. Bugün sizlerle paylaşacağımız İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm projemiz, işte tam da bu amacı gerçekleştirmek üzere 2020 yılında planlanmıştı. Çukurova Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız anlaşmayla yürürlüğe giren projemiz, dijital dönüşüm OSB kurma yolunda önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. Bugün de ileri dönem işbirliği protokollerini imzalayacağız. Ülkemizdeki ve dünyadaki sanayicilerin dijitalleşme gelişmelerini ve trendlerini konuşacağız. İnanıyoruz ki yeşil dönüşümün en önemli bileşenini oluşturan dijitalleşme projemiz, kurulacak işletmelerin teknik bilgi alt yapısının hazırlanmasını sağlayacak ve tüm organize sanayi bölgelerimiz için de örnek teşkil edecektir. Projemiz, dijital dönüşüme liderlik edecek paydaların oluşmasıyla TUİOSB bünyesinde yer alacak dijital dönüşüm merkezi çatısı altında sürdürülebilecek şekilde planlı, sistematik olarak yatırımcılarla birlikte yürütülecektir. İşletmelerin uluslararası piyasada rekabet güçlerini artıracak, Ar-Ge'lerin kapasitesini geliştirici, markalaşmayı kolaylaştırıcı girişimlerle desteklenecek ve finansman kaynaklarına erişim kolaylaşacaktır. Önümüzdeki süreçte yürüttüğümüz proje çerçevesinde tüm sanayicilerimizin dijital dönüşüm yetkinliğini artırarak, TUİOSB'de yapacakları fabrika yatırımlarını 'Endüstri 4.0' hedefine uygun olarak gerçekleştirmeleridir. Bütün bu çalışmalarla bölgemiz tarımın sanayileşmesi alanında Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına tam uyumlu, tarladan çatala uçtan uca izlenebilirliği sağlayan bir vizyon projesi olarak hayata geçecektir" dedi.

"558 milyon 818 bin TL'lik tasarruf ettik"

Bir organize sanayi bölgesinin ortalama 10 yılda kurabildiğini dile getiren Akyürek Balta, "TUİOSB'nin 5. yılı. Geldiğimiz noktada kendimizi gerçekten olması gereken yerde, çok başarılı bir alt yapıyı, çok önemli bir seviyeye getirmiş olduğumuzu sahada görüyoruz. Biz 15 Temmuz'un ardından yola çıkmıştık. Daha sonra ciddi bir pandemi sürecini yaşadık. Maalesef ülke olarak çok acı bir deprem felaketi yaşadık. Hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Son olarak da başarılı bir seçim yaşadık. Artık TUİOSB örnek bir OSB olma yolunda hızla ilerlemeye devam edecek. Şu anda mevcut bölgemiz yüzde 90. Projenin birinci 115 hektarlık alanında hemen hemen bütün yatırımcılarımıza tahsislerini verdik. Bayramdan sonrada bu tahsisler devam edecek. 133 hektarlık genişleme alanı projemize başladık. Bizim esas amacımız yeşil mutabakata uyumlu, yeni yüzyılın sanayi bölgesi, ihracatçı özelliklerimiz sayesinde tıpkı dünyada önemli örnekleri olan özelleşmiş bir ticaret merkezi olma yolunda adımlar atabilmekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Tabi bu süreçte çok ciddi tasarruflarda yaptık. Tam 2 milyon 849 bin metreküplük kazı, 2 milyon 652 bin metreküplük dolgu hareketini bugün ki, 245 milyon lira olan maliyetinden biz toplu, hızlı ve büyük ihaleler yapmamız sayesinde tam 198 milyon TL tasarruf ettik. 53 milyon metreküplük taş istinat duvar ihalelerimizde ise 13 milyon liralık bir tasarruf elde ettik. Dünya Bankası finansmanıyla tam 279 milyon TL'lik bir teşvikten yararlanma hakkı kazandık. Çünkü biz bir yeşil OSB'yiz. Dünya Bankası projeleri arasında yer almak hiçte kolay değildi. DSİ ile yaptığımız çalışmalarla birlikte de su ishale hatlarımız yerine yer altı sularından kazanma hakkı elde ettik. Burada toplam maliyetimizden 67 milyon TL'yi tasarruf ederek bu paraları da harcamak zorunda kalmadık. TUİOSB tüm bu teşviklerden toplam 558 milyon 818 bin TL tasarruf ederek, mevcut şu anki yatırımcılarımızın metrekarede 658 liralık bir maliyetine daha katlanmamasını sağlamıştır. Burada sürece destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bugünlere kolay gelmediklerini belirten Akyürek Balta, "Şu anda fabrika inşaatına başlayan firmalarımız var. Önümüzdeki günlerde inşaat çalışmaları hızlanacak. Ağustos ayında tüm temel alt yapı projemizi yapacağız. Tabi çok büyük bir proje olacak. Yıl sonuna kadar da bunun etap etap tamamlanmasıyla yatırımcılarımız tüm temel alt yapı ihtiyaçlarına kavuşacaklar. 2024 yılında da bu bölgelerde kamulaştırmalarla projemiz devam edecek. TUİOSB daha çok uzun süre yapılmaya devam edecek. Çünkü şimdiden genişlemeye başladık. Biz uzun süre inşaattayız. İnanıyoruz ki gelecek 100 yılın pazarlarında Türkiye'nin temel tüm gıda ve tarımsal ürünlerinin ihracatını kazandıracak bir üretim üssü olacağız. Bu sürece destek veren herkese büyük bir teşekkür borçluyuz" şeklinde konuştu.

"2,5 milyon insanımıza doğrudan istihdam sağlıyoruz"

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ise organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin 21 ilinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın lokomotifi haline geldiğini vurgulayarak, "391 organize sanayi bölgemizde Türk sanayisine lokomotiflik ediyor, yaklaşık 2,5 milyon insanımıza doğrudan istihdam sağlıyoruz. Mersin'de de ikisi Mersin-Tarsus ile Silifke OSB faal olarak çalışıyor. 250'ye yakın fabrikamız bu bölgelerde üretim yapıyor ve 23 binin üzerinde doğrudan istihdam sağlanıyor. İnşallah Mersin'deki diğer OSB'lerimizde üretime geçtiğinde bu rakamların çok daha üstüne çıkacağız. Limanı ve serbest bölgesiyle ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan Mersin'de, şu anda 3 milyar dolar seviyesinde olan yıllık ihracat rakamlarının çok daha fazlasını bu OSB'lerimiz önümüzdeki süreçte gerçekleştirecekler. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimiz koruyalım. Yeter ki yatırım, üretim, ihracat ve istihdam iştahımızı zihinde tutmayı sürdürelim. Organize saniye bölgelerini de hızla dijitalleşme dönüşümüne uygun adımlar atmak zorundayız. Bunun için bir hedef koyduk. Organize sanayicileri olarak Türk sanayicisinin dijital dönüşümüne öncülük edeceğiz. Bu hedef doğrultusunda yeni projeler hayata geçiriyoruz, yeni işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Bugünde bunlardan bir tanesinin etkinliğinde bir aradayız. Burada emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hedef 100 milyar dolar"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da teknolojik kavramlarla tarım kavramının, ilk insan ile son insan arasındaki bağlantıyı ortaya koyduğunun altını çizerek, "Bugün burada teknolojik gelişmelerle, tarımın bütünleştirilmeye çalışıldığı bir oluşumu, bundan da hareketle de sanayideki gelişimi, organize sanayi bölgelerinin ülkemizdeki yerini bir kere daha hatırlıyoruz. Gerçekten ülkemizin gelişim süreci içerisinde elbette ki devletimizin, ilgili bakanlıklarımızın teşvikleri, yasal düzenlemeleri, projelerinin payı çok büyük. Mersin çeşitli sektörlerde potansiyele sahip. Onun içinde çeşitlilikte bereketi sağlamış ve bütüncül bir anlayışla bütün sektörlerin uyum içerisinde hareket ederek geleceğe yürümesi gerektiğini düşündüğümüz bir ilde yaşıyoruz. Tarım sektörü de sürekli büyüyor ve gelişiyor. Her yıl dünyada tarım sektörü yüzde 4 oranında büyüyor. Şu an itibarıyla 3.6 trilyon dolara ulaşmış durumda. Dünyadaki büyüme ülkemizde de kendini gösteriyor. Son 20 yılda devletimizin, hükümetimizin vermiş olduğu desteklerle 2 kat tarımsal üretim değerimiz artmış. 25 milyar dolar bandından, 50 milyar bandına ulaşmış. Şimdi hedef 100 milyar dolar" dedi.

Konuşmaların ardından TÜİOSB'nin dijital dönüşümünde önemli bir adım olarak değerlendirilen TÜİOSB&Mext İşbirliği Protokolü, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta ve Mext Grup Direktörü Efe Erdem tarafından imzalandı.

Etkinlikte ayrıca Muhterem Çaylı, İlke İlter, Sedef Küçük ve Erhan Özel'in konuşmacı olduğu panel ile sanayide dijitalleşmenin avantajları anlatıldı.