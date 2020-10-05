TÜİOSB'de altyapı süreci başladı

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TÜİOSB) altyapı süreci başladı. TÜİOSB Müteşebbis Heyet toplantısında, 245 hektar alanda en az 100 yatırımcıyla 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak modern ve güvenli üretim üssünde ihtiyaç duyulan altyapı yatırımları için ihale süreçlerinin başlatılması yönünde karar alındı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen TÜİOSB Müteşebbis Heyet Toplantısında, son gelişmeler ele alındı. Toplantıda, devlet desteklerinde 4'üncü bölge teşviklerinden faydalanacak olan TÜİOSB'de yapımı devam eden yollar ve hafriyat çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Ayrıca planlamaları devam eden köprü, menfez, kanalizasyon, içme ve kullanma suyu ve atık su arıtma tesisi ile enerji yatırımları da ayrıntılı olarak ele alındı. İhtiyaç duyulan altyapı yatırımları için ihale süreçlerinin başlatılmasına da karar verildi.

“Bölgede büyük bir dönüşüm ve gelişim başlayacak”

Toplantının ardından proje sahasında incelemelerde bulunan Vali Su, Mersin'in ilk ve tek ihtisas organize sanayi bölgesi olan TÜİOSB'de ihtiyaç duyulan altyapı yatırımları ve genişleme alanlarıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışılacağını ifade etti. Su, tarımsal ürünlere ileri teknolojiyle maksimum katma değer kazandıracak üretim merkezlerinin faaliyete geçmesiyle bölgede büyük bir dönüşüm ve gelişimin başlayacağını vurguladı.

300 milyon dolarlık yatırım, 250 milyon dolarlık ihracat hedefi

Müteşebbis Heyet toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan TÜİOSB Başkanı Balta, tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların kümeleneceği bölgede 300 milyon dolarlık yatırımla elde edilecek yüksek katma değerli ürünleri dünya pazarlarına ihraç edeceklerini vurgulayarak, yıllık ortalama 250 milyon dolarlık ihracat geliri hedeflediklerini açıkladı.

TÜİOSB'de ilk etapta 180 hektar alanda 70 sanayi parseli oluşturduklarını ve bu parsellerin büyük çoğunluğunu yatırımcılara tahsis ettiklerini kaydeden Balta, “İlk etapta yer alan 70 yatırımcıyla 7 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. 5 yıl içinde de tüm fazların tamamlanmasıyla birlikte 245 hektarlık bir alanda en az 100 yatırımcıyla 10 bin kişiye yeni iş olanakları sağlayacak modern ve görkemli bir üretim üssü haline geleceğiz. Bünyesinde akademisi olan, gelişmiş test ve Ar-Ge merkezlerine sahip, kadın iş gücünü en verimli şekilde kullanarak yepyeni küresel markalar oluşturmayı hedefleyen TÜİOSB'nin yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir merkez olması için büyük gayret gösteriyoruz” dedi.

“Yatırımcılara ciddi avantajlar sunacağız”

Bölgede yer alacak yatırımcılara devlet teşviklerinin yanı sıra yenilenebilir enerji, atık suların arıtılması ve lojistik maliyetlerin azaltılması gibi başlıklarda da ciddi avantajlar sunacaklarını belirten Balta, “Yenilenebilir enerji yatırımları yaparak katılımcıların enerji birim fiyatlarını daha uygun hale getirmeyi planlıyoruz. Fabrikaların çatılarının güneş enerji panelleri ile donatılarak yeşil enerji kullanımını teşvik edeceğiz. Arıtma tesisimizde ise en son teknolojiyi kullanarak arıtacağımız atık suyu, sulama suyu olarak değerlendireceğiz. Bunun yanı sıra bölgemiz sınırları içinde atık yönetim tesisi de oluşturacağız. Lojistik maliyetleri azaltmak için de alternatifli çalışmalarımız devam ediyor. Ortak sağlık güvenlik birimi, çevre laboratuvarı ile girişimcilerimizin bu alanlardaki giderlerini de minimize etmek için planlamalarımızı olgunlaştırdık. Kadın iş gücünün sanayi ve ticarette en verimli şekilde kullanılmasını ve yepyeni küresel markalar oluşturmayı hedefleyen TÜİOSB, tohumdan paketlemeye kadar gıda üretim zincirinin tüm halkalarını tamamlayarak uygun maliyetli, yüksek katma değerli, güvenli gıda, bitkisel kozmetik ve bitkisel ilaç ürünlerinin üretimi konusunda ülkemizin ve dünyanın sayılı bölgelerinden biri olacak” diye konuştu.